30 Июль 2020 2020-07-30T15:24:30+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники возобновил выпуск продукции в полном объеме. Пусковые операции на производственной площадке проведены в полном объеме. Все цеха предприятия вышли на необходимую мощность.

Напомним, 7 июля 2020 года из-за резкого превышения содержания хлоридов в реке Кама, откуда осуществляется забор воды для обеспечения работы оборудования, компания «УРАЛХИМ» приняла решение остановить работу филиала «Азот» (г. Березники, Пермский край). Загрязнение угрожало безопасной работе технологического оборудования завода. Спустя 10 дней в месте забора вода в Каме стала чище, уровень хлоридов снизился до допустимых норм. Этот факт позволил руководству принять решение о возобновлении работы предприятия.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Возобновление шло поэтапно. Согласно технологии, первым включили в работу производство аммиака агрегат №1. Далее – основные цеха, в том числе гранулированной аммиачной селитры и кислоты азотной неконцентрированной. Затем - производство аммиака агрегат №2, цеха крепкой азотной кислоты, нитрит-нитратных солей, водоустойчивой аммиачной селитры, высших алифатических аминов.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники:

- Запуск производственного процесса - регламентная процедура. После начала пусковых операций прошло несколько дней до получения продукции. Отмечу, в дни полной остановки производства персонал работал по прежнему графику. Сотрудники оставались на своих рабочих местах, занимались подготовкой оборудования к полному возобновлению технологического процесса.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Объем понесенных убытков из-за незапланированной остановки по группе компаний «УРАЛХИМ» составил около 8 млн долларов США. Напомним, руководством «УРАЛХИМа» направлены обращения в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Администрацию г. Березники с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц. Следственный отдел по городу Березники СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» по факту сброса в Каму загрязняющих (химических) веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU