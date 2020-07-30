В Перми покинули пост заместитель мэра и глава Кировского района

30 Июль 2020 2020-07-30T15:35:47+03:00

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В администрации Перми сегодня, 30 июля, озвучили кадровые изменения. На совещании по подведению итогов работы администрации города за первое полугодие 2020 года, глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил:

«С 3 августа и.о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Цветов. Свою должность покидает и заместитель главы администрации Перми - начальник департамента земельных отношений администрации Перми Ольга Немирова. Ее последний рабочий день в этой должности - 31 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU