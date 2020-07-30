В Прикамье врачи больницы скрывали смерти от коронавируса, а персонал продолжал работать с симптомами инфекции

30 Июль 2020 2020-07-30T14:40:21+03:00

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В Березниках судебные приставы временно закрыли терапевтическое отделение «Краевой больницы имени академика Вагнера». Еще в июне Роспотребнадзор по Пермскому краю провел там расследование после того, как в отделении была выявлена вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией среди сотрудников и пациентов.

Специалисты установили, что руководство больницы не извещало надлежащим образом Роспотребнадзор, о летальных случаях пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Персонал больницы, с симптомами инфекционного заболевания, находились на рабочих местах и исполняли должностные обязанности.

- Медучреждению назначено наказание в виде административного приостановления деятельности терапевтического отделения сроком на 20 суток, - сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. - Терапевтическое отделения больницы опечатано, закрыты окна, отключено электроснабжение и перекрыто водоснабжение. На протяжении всего срока административного наказания судебные приставы будут проводить проверки на предмет сохранности наложенных пломб.

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ИСТОЧНИК KP.RU