В Перми за первое полугодие зарплаты выросли почти на 4%

30 Июль 2020 2020-07-30T13:10:02+03:00

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В Перми за первое полугодие 2020 года предлагаемые зарплаты выросли на 3,7%: с 39 780 рублей в январе до 41 244 рубля в июне. Такие данные приводят специалисты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru. Они проанализировали больше 46 тысяч вакансий, открытых в Пермском крае в первом полугодии, и выяснили, как изменилась средняя предлагаемая заработная плата.

В январе средняя предлагаемая заработная плата в регионе была 42 219 рублей, в июне - уже 40 273 рубля, таким образом, за первое полугодие показатель упал на 4,6%. Однако падение нельзя назвать критичным, а год к году динамика положительная. Сейчас работодатели Пермского края предлагают соискателям на 8,3% больше, чем в июне 2019 года (тогда средняя предлагаемая зарплата была 37 177 рублей).

- Почти все города с населением более одного миллиона человек показали рост предлагаемых зарплат в первом полугодии. По динамике Пермь оказалась лишь на девятом месте, а по уровню зарплат в июне - на десятом, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Пермь оказалась на девятом месте по росту предлагаемых зарплат. График hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU