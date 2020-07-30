Дмитрий Махонин запустил флешмоб #АмкарЖиви

30 Июль 2020 2020-07-30T13:14:41+03:00

Дмитрий Махонин и Сергей Волков считают, что если не за два, то за три года вывести команду в первую лигу реально. Фото: Instagram Дмитрия Махонина.

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В Перми глава региона Дмитрий Махонин встретился с Сергеем Волковым, бывшим игроком «Амкара». Они обсудили планы по возрождению футбольного клуба.

«Я сам несколько раз за сезон ходил на матчи, поэтому понимаю, что Перми нужен большой футбол. Пока нацеливаемся на ФНЛ, думаю, этот путь займет у нас 2-3 года. Клуб будет получать краевую поддержку, но надо привлекать и спонсоров. Предварительные договоренности уже есть», - написал Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram.

Глава региона считает, что если не за два, то за три года вывести команду в первую лигу реально.

- На следующей неделе планирую собрать больший состав бывших участников команды и специалистов, проговорить дорожную карту, и на этот сезон уже заявлять команду под брендом «Амкар» для старта в третьей лиге, - рассказал Дмитрий Махонин.

Сергей Волков согласился планами главы региона по возрождению ФК «Амкар».

- Это хорошее решение, бренд «Амкар» всегда был известен в России. Многие клубы Премьер-лиги отмечали, что команда крепкая - ни разу не вылетала из своей лиги. Сроки восстановления клуба - оптимальны: при необходимом финансировании всё обязательно получится. Наглядный пример реализации такого опыта в Уфе. Там тоже пошагово выстроили систему подготовки клуба, и «Уфа» в Премьер-лиге».

Также Дмитрий Махонин призвал всех, кто ждет возвращение «Амкара», участвовать во флешмобе #АмкарЖиви, выставляйте в соцсетях ваши фото, связанные с клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU