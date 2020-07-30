В Пермском крае 72 новых случая коронавирусной инфекции

30 Июль 2020 2020-07-30T10:45:34+03:00

С начала эпидемии в регионе опасную инфекцию выявили уже у 5794 человек

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В Прикамье за сутки положительный тест на коронавирусную инфекцию получили еще 72 пациента. Из них 32 человека проходят лечение в больницах, 40 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,0 (на 29 июля - 1,02).

Из 72 новых заболевших - 26 мужчин, 45 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 29 человек, 21 в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. За прошедшие сутки также зафиксировано 5 летальных исходов. Всего в регионе с коронавирусной инфекцией скончались 230 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU