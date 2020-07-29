2020-07-29T21:38:12+03:00
Происшествия

Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика

По предварительной информации, погибший уснул за рулем
Виктор Правдин
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Авария произошла на 268 километре трассы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиАвария произошла на 268 километре трассы. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В понедельник, 27 июля, в 19:00 на трассе ПермьЕкатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовиков. На 268 километре трассы водитель «Газели» превысил скорость и протаранил Isuzu, который по инерции врезался в Iveco. Все три автомобиля двигались в одном направлении в сторону Перми.

- Isuzu и Iveco остановились на красный сигнал светофора, установленный перед местом проведения ремонтных работ на трассе, когда в них въехала «Газель», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате столкновения водитель «Газели» от полученных травм погиб на месте, серьезные травмы получили водитель и пассажир Isuzu. По предварительной информации, погибший уснул за рулем. По сообщению очевидцев, погибший мужчина получил настолько серьезные травмы, что его личность удалось установить не сразу.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, как важно соблюдать ПДД и скоростной режим, а также просит не садиться за руль в уставшем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Один погиб, двое получили тяжелые травмы: на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись три грузовика
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