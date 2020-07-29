2020-07-29T20:59:06+03:00
Общество

В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы

Над городом сгустились тучи
Виктор Правдин
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Синоптики Гидрометцентра прогнозировали днем и вечером 29 июля в Пермском крае кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы. И действительно, днем в Перми прошел небольшой дождь, а вечером тучи начали сгущаться, и пермяки стали делиться фотографиями мрачного неба, сделанными из окон своих квартир.

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Однако главное управление МЧС по Пермскому краю не объявляло сегодня штормовых предупреждений. Надеемся, что непогода все же обойдет наш регион стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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