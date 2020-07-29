В ожидании апокалипсиса: пермяки делятся фотографиями надвигающейся грозы

29 Июль 2020 2020-07-29T20:59:06+03:00

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Синоптики Гидрометцентра прогнозировали днем и вечером 29 июля в Пермском крае кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы. И действительно, днем в Перми прошел небольшой дождь, а вечером тучи начали сгущаться, и пермяки стали делиться фотографиями мрачного неба, сделанными из окон своих квартир.

Фото подписчика

Фото подписчика

Фото подписчика

Однако главное управление МЧС по Пермскому краю не объявляло сегодня штормовых предупреждений. Надеемся, что непогода все же обойдет наш регион стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU