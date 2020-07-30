В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку
Ребенок просунул ее в закрывающиеся двери
ЧП произошло в автобусе маршрута №10.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 28 июля, около 15 часов в автобусе маршрута № 10 двухлетнему мальчику зажало руку. Ребенок стоял рядом с родителями недалеко от двери. В момент, когда водитель начал закрывать ее, малыш просунул ручку.
- Водитель, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил транспортное средство, открыл дверь и вызвал на место происшествия скорую помощь, - рассказали в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс». - Ребенку была оказана разовая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU