В Перми 2-летнему мальчику в автобусе зажало руку

30 Июль 2020 2020-07-30T05:51:18+03:00

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В Перми 28 июля, около 15 часов в автобусе маршрута № 10 двухлетнему мальчику зажало руку. Ребенок стоял рядом с родителями недалеко от двери. В момент, когда водитель начал закрывать ее, малыш просунул ручку.

- Водитель, следуя должностной инструкции, незамедлительно остановил транспортное средство, открыл дверь и вызвал на место происшествия скорую помощь, - рассказали в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс». - Ребенку была оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU