Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Пермского края

29 Июль 2020 2020-07-29T18:50:51+03:00

Из 3 кандидатов самовыдвиженцев подписи граждан в свою поддержку сдал лишь Дмитрий Махонин Фото: Василий Вахрин

Пермский край впервые участвовал в эксперименте по сбору подписей через Единый портал госуслуг

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29 июля в избиркоме завершился период приема документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора Пермского края.

Из 8 ранее заявленных кандидатов необходимые документы предоставили только пять: Дмитрии Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгении Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением «Патриоты России», Олег Сергеевич Постников от «ЛДПР», Ксения Алексеевна Айтакова от «Коммунистической партии» и Александр Анатольевич Репин, выдвинутыи избирательным объединением «Справедливая Россия».

Им необходимо было представить в свою поддержку подписи муниципальных депутатов. Согласно законодательству, кандидат мог сдать от 102 до 107 подписей. При этом они должны быть собраны не менее чем в 35 муниципалитетах Пермского края. Также не менее 50 подписей должны принадлежать депутатам муниципальных районов (либо муниципальных и городских округов).

Кроме того, кандидаты-самовыдвиженцы обязаны были представить в комиссию подписи жителей Пермского края. Минимум необходимо было собрать 19991 подпись, максимально - 21 990 подписей.

- При этом впервые Пермский край участвовал в эксперименте по сбору подписей через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». С его помощью можно было собрать 25% или 4 997 подписей, - уточняют в избиркоме.

Из 3 кандидатов самовыдвиженцев подписи граждан в свою поддержку сдал лишь Дмитрий Махонин. Он представил в комиссию 21862 подписи, из них 4997 подписей были собраны через портал «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU