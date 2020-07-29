В Перми 2 августа отключат фонтаны

29 Июль 2020 2020-07-29T14:34:10+03:00

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В Перми 2 августа в Перми будут отключены фонтаны. Специалисты планируют провести профилактические работы. После их проведения, 3 августа, с 12.00 городские фонтаны возобновят свою работу в прежнем режиме.

Два фонтана - в сквере Уральских добровольцев и в сквере Советской Армии – сейчас закрыты из-за ремонтных работ. В сквере Уральских добровольцев запланирован ремонт чаши. Ориентировочный срок выполнения работ и запуска фонтана - август этого года. В сквере Советской Армии продолжается капитальный ремонт, по условиям контракта подрядчик должен открыть обновленный фонтан в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU