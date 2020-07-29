В Перми в следующем году появится новый спортивный центр

29 Июль 2020 2020-07-29T14:38:56+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми полным ходом идет строительство нового физкультурно-оздоровительного центра. Жители предлагают назвать его «Молодежный».

Он будет расположен на улице Веденеева, 25. Сейчас подрядная организация завершила установку свай, выполнено бетонирование монолитных колон, стен лестничного марша. Продолжается устройство фундамента входа, кирпичная кладка цоколя.

В новом центре будут организованы 6 спортивных залов - игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств. Свои двери для пермяков он откроет в начале 2021 года.

- Новый спортивный центр начали строить на месте бывшего дома спорта «Искра», - говорит глава Перми Дмитрий Самойлов. - Инициативная группа жителей предлагает назвать его так же, как и микрорайон, «Молодежный». Местные жители, конечно, очень ждут появления этого центра, особенно зала для тяжелой атлетики - этот вид спорта имеет свои традиции в микрорайоне.

В Перми ежегодно вводятся в эксплуатацию 5-7 новых дворовых мини-стадионов, спортивных площадок, залов при образовательных учреждениях, ведется реконструкция и строительство спортивных центров районного значения.

Например, прошлом году открылось два бассейна. В этом году откроется база «Летающий лыжник» и отапливаемый спортивный комплекс в экстрим-парке.

В рамках национального проекта «Демография» президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить регулярно занимающихся физкультурой и спортом людей до 55%. По итогам 2019 года в Перми их 36%.

ИСТОЧНИК KP.RU