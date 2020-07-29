В Пермском крае за сутки выявили еще 71 случай коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T11:00:41+03:00

Всего в регионе 5722 заболевших COVID-19 с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в регионе 5722 заболевших COVID-19 с начала пандемии

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае за прошлые сутки выявили еще 71 случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе 5722 заболевших COVID-19 с начала пандемии.

46 человек проходят лечение в больницах, 25 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,3%.

Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02 (на 28 июля - 1,04).

Из 71 нового инфицированного - 24 мужчины, 46 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 17 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет. За сутки из медучреждений не был выписан ни один пациент, после лечения коронавирусной инфекции.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU