В Прикамье неадекватная женщина изрезала ножом фельдшера

29 Июль 2020 2020-07-29T10:05:37+03:00

Ранения получил и отчим, который и вызвал ей врача

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 28 июля в Краснокамске. Мужчина вызвал врача на дом своей падчерице, которая вела себя неадекватно. На вызов пришла фельдшер.

Женщина, которой вызвали врача, действительно была не в себе. Она набросилась на медика с ножом, попал под горячую руку и отчим. Оба они получили резаные ранения, к счастью, они оказались не глубокими. Пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение. Агрессивной женщине также придется пройти лечение и ответить за свои действия перед законом.

- Сотрудниками полиции женщина была доставлена в дежурную часть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. - Позже ее передали медицинским работникам. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU