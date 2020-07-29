За затопленную квартиру пермяк отсудил у ТСЖ 200 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T08:57:26+03:00

В квартире был поврежден потолок, стены, пол и мебель

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В Перми ТСЖ придется возместить ущерб от прорыва трубы хозяину квартиры в доме по улице Газеты Звезда, 46. Порыв случился в трубе, которая относится к общему имуществу собственников в многоквартирном доме.

Из-за аварии в квартире был поврежден потолок, стены, пол и мебель. Хозяин обратился в Свердловский районный суд с иском к ТСЖ о взыскании ущерба, компенсации морального вреда, судебных расходов и расходов по уплате госпошлины.

- Суд возложил ответственность за случившееся на ТСЖ. В пользу мужчины придется выплатить ущерб - 160 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требования потребителя - 50 тысяч рублей, а также иные расходы. Кроме того, ТСЖ обязано выплатить хозяину квартиры компенсацию морального вреда, - сообщает Пермский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU