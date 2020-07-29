Подростка, сбившего девушку на папином «Lexus», снова ждет суд

29 Июль 2020 2020-07-29T06:57:59+03:00

Гособвинение требует реальный срок для подростка - три года в воспитательной колонии. Фото: Василий Вахрин

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Гособвинитель обжаловал приговор школьнику, который на папином «Lexus» сбил 24-летнюю девушку. Он требует отменить условный приговор, который назначил ему суд Индустриального района, на реальное наказание - три года в воспитательной колонии. Дата рассмотрения апелляции в краевом суде будет известна в ближайшие дни.

Напомним, 20 июля, в суде Индустриального района вынесли приговор 17-летний подросток, получил 2 года условна за сбитую насмерть 20-летнюю девушку.

6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых внедорожник несся через перекресток на огромной скорости и сбил 24-летнюю Марию. Она переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой, девушка погибла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU