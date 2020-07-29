Дольщики долгостроев в Перми узнают сроки, когда получат свое жилье или компенсацию за него

29 Июль 2020 2020-07-29T06:19:30+03:00

В график включено 29 проблемных объектов со сроками принятия решения до конца 2020 года. Фото: архив "КП"

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Пермские дольщики теперь могут знать точные сроки достройки их домов или получат возможность получить компенсацию. Это стало возможным после того, как глава Пермского края Дмитрий Махонин получил от Федерального Фонда защиты прав дольщиков документ со сроками проведения Наблюдательного совета по каждому долгострою в крае, где застройщик признан банкротом.

В график включено 29 проблемных объектов со сроками принятия решения до конца 2020 года. Например, Фонд планирует рассмотреть вопрос о достройке домов ЖСК «Триумф. Квартал 2» (ул. Карпинского, 112а, ул. Норильская, 2а) или выплате компенсаций в ноябре 2020 года.

Край уже заключил с Федеральным Фондом соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 36 домов. В представленный Федеральным Фондом график Наблюдательного совета вошли и другие дома – все проблемные объекты, застройщики которых не признаны банкротами.

Напомним, на минувшей неделе правительство края утвердило дополнительные региональные меры по достройке проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. Поддержка предполагает выдачу займа на достройку или покупку свободных помещений в проблемном объекте на сумму, необходимую для завершения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU