В Перми женщину чудом не задавило будкой «Газели»
Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора
Скриншот видео
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Утро понедельника, 27 июля, в Перми могло начаться с трагедии. На улице 1905 года автомобиль «Газель» на бешеной скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и, чтобы избежать столкновения с другими машинами, выехал на тротуар, где в это время мирно шла пожилая женщина.
Машину занесло и она завалилась на бок в нескольких метрах от пенсионерки. Сама женщина не дрогнула, а лишь развела руками и пошла по своим делам. Видео с ДТП опубликовали в сообществе «Мой город Пермь»
ИСТОЧНИК KP.RU