За удар головой жителя Прикамья приговорили к пяти годам строгого режима
В октябре 2019 года в Кудымкарский городской суд привели ранее судимого местного жителя. Он вновь был обвиняемым в уголовном деле. Но на заседание идти не хотел, поэтому судебному приставу пришлось принудительно доставить обвиняемого в здание суда.
Разобидевшись на должностное лицо, кудымкарец, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, решил «разобраться» с ним.
Как сообщается на сайте прокуратуры Пермского края, он «попытался воспрепятствовать законным действиям должностного лица и умышленно нанес представителю власти удар головой в область лица».
В результате в отношении жителя Кудымкара было возбуждено еще одно уголовное дело – по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». За это преступление суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU