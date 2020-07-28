За удар головой жителя Прикамья приговорили к пяти годам строгого режима

28 Июль 2020 2020-07-28T18:37:34+03:00

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В октябре 2019 года в Кудымкарский городской суд привели ранее судимого местного жителя. Он вновь был обвиняемым в уголовном деле. Но на заседание идти не хотел, поэтому судебному приставу пришлось принудительно доставить обвиняемого в здание суда.

Разобидевшись на должностное лицо, кудымкарец, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, решил «разобраться» с ним.

Как сообщается на сайте прокуратуры Пермского края, он «попытался воспрепятствовать законным действиям должностного лица и умышленно нанес представителю власти удар головой в область лица».

В результате в отношении жителя Кудымкара было возбуждено еще одно уголовное дело – по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». За это преступление суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU