2020-07-28T17:23:22+03:00
Общество

Пермь заняла 6-е место в индексе Ильфа и Петрова

Правда, только по маникюрным салонам
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Остап Бендер Пермь за уездный город N не принял бы.Остап Бендер Пермь за уездный город N не принял бы.Фото: кадр из фильма
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Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» начинается с описания уездного города N, в котором «было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

А есть ли в нынешней России такой идеальный «уездный город N» - с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения? Этим вопросом задались журналисты «Комсомольской правды» и составили индекс Ильфа и Петрова, изучив данные по 37 городам страны.

Как сообщает kp.ru, Пермь в этом индексе заняла 6-е место по наличию маникюрных салонов, 7-е – по магазинам спорттоваров, 9-е – по кафе-кондитерским и фитнес-клубам. А вот с пиццериями, ресторанами и торгово-развлекательными центрами дела обстоят намного хуже – здесь наш город находится на 28-м, 30-м и 34-м местах соответственно. А по парикмахерским и похоронным бюро Пермь держится в серединке.

В общем, до города N Пермь не дотянула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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