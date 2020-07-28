В пермской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

28 Июль 2020 2020-07-28T15:25:24+03:00

Мобильный оператор Tele2 зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Пермском крае. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось на 49% год к году

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Популярными смартфонами среди пермяков в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Samsung.

Рынок смартфонов в Пермском крае во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость устройств составила 10 500 рублей.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 в Пермском крае стали Samsung и Honor. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 40%. За отчетный период продажи Samsung выросли почти в 2 раза, а Honor – на 65%. Хорошую динамику в продажах показали и другие бренды: Huawei вырос на 79%, а Xiaomi – в 2,5 раза, заняв долю в общих продажах в 12% и 13% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A01, его доля в штуках составила 4,3%. На обладателя второго места – Xiaomi Redmi 8A – приходится 3,5% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A10 с долей в 3,3%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители салонов Tele2 в Пермском крае проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора во втором квартале выросли на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Материал предоставлен компанией Tele2