В Перми бродячие собаки набросились на 5-летнего мальчика и женщину
Один из случаев произошел на Мотовилихинском пруду
Оба случая произошли в Мотовилихинском районе.Фото: Юлия Гусейнова
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В Перми за прошлые суки, 27 июля, бездомные собаки напали на двоих жителей города. Первый произошел на улице Уральской, рядом с домом №36. Там животное напало на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Второй случай произошел в этот же день в районе Мотовилихинского пруда. Там бродячая собака напала на 69-летнюю женщину. Ее осмотрели медики, от госпитализации пенсионерка отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU