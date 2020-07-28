2020-07-28T14:46:46+03:00
Происшествия

В Перми бродячие собаки набросились на 5-летнего мальчика и женщину

Один из случаев произошел на Мотовилихинском пруду
Анна Маркова
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Оба случая произошли в Мотовилихинском районе.Оба случая произошли в Мотовилихинском районе.Фото: Юлия Гусейнова
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В Перми за прошлые суки, 27 июля, бездомные собаки напали на двоих жителей города. Первый произошел на улице Уральской, рядом с домом №36. Там животное напало на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Второй случай произошел в этот же день в районе Мотовилихинского пруда. Там бродячая собака напала на 69-летнюю женщину. Ее осмотрели медики, от госпитализации пенсионерка отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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