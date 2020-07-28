В Перми взбесившаяся кошка набросилась на мальчика

28 Июль 2020 2020-07-28T13:48:06+03:00

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В Перми в одной из квартир в Орджоникидзевском районе взбесилась кошка. Домашняя любимица из ласковой Мурки в одночасье превратилась в шипящего зверя.

Кошка набросилась на внука, который пришел в гости к бабушке и исцарапала его. Животное никак не успокаивалось. Хозяйка квартиры заперла ее в одной из комнат и начала обзвон ветклиник, но помочь усмирить кошку никто не спешил, женщине везде отказали.

Ничего не оставалось, как попросить помощь у спасателей. Они приехали к агрессивной Мурке, которая им тоже была не рада. Спасатели поймали ее с помощью веревочной петли и вывезли в лес с разрешения хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU