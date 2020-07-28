2020-07-28T13:14:03+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В два раза больше клиентов Райффайзенбанка стали пользоваться онлайн-бухгалтерией

Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн
Виктор Правдин
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За год каждый третий предприниматель совершил хотя бы одну операцию в онлайн-бухгалтерии. Фото: РайффайзенбанкЗа год каждый третий предприниматель совершил хотя бы одну операцию в онлайн-бухгалтерии. Фото: Райффайзенбанк
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За год количество предпринимателей, которые используют онлайн-бухгалтерию Райффайзенбанка, увеличилось в два раза. Это индивидуальные предприниматели на УСН Доходы без сотрудников, и самой популярной операций у них остается формирование налоговой декларации.

За год каждый третий предприниматель совершил хотя бы одну операцию в онлайн-бухгалтерии. Помимо формирования декларации, клиенты активно используют КЭП (квалифицированная электронная подпись), чтобы подавать документы в налоговую онлайн. Этот сервис Райффайзенбанк запустил в апреле 2020 года. 30% клиентов, выпустивших КЭП, уже подали налоговую декларацию онлайн.

Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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