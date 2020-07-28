2020-07-28T14:12:05+03:00
Происшествия

«Остались одни головешки». В Пермском крае на трассе сгорела фура

Видео сняли проезжающие мимо автомобилисты
Анна Маркова
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Черный дым был виден далеко о места ЧП. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_permЧерный дым был виден далеко о места ЧП. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_perm
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В Пермском крае на трассе М7-Волга, 27 июля, выгорел дотла грузовой автомобиль. очевидцы пожара прислали видео в социальные сети. На кадрах издалека виден черный дым, подъехав ближе, они засняли момент пожара автомобиля.

Огонь распространился на столько стремительно, что помочь ему уже не представлялось возможным.

Очевидно, что возгорание автомобиля произошло из-за его неисправности.

Машина выгорела полностью. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_perm

Машина выгорела полностью. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_perm

ИСТОЧНИК KP.RU

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