«Остались одни головешки». В Пермском крае на трассе сгорела фура

28 Июль 2020 2020-07-28T14:12:05+03:00

Черный дым был виден далеко о места ЧП. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_perm

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае на трассе М7-Волга, 27 июля, выгорел дотла грузовой автомобиль. очевидцы пожара прислали видео в социальные сети. На кадрах издалека виден черный дым, подъехав ближе, они засняли момент пожара автомобиля.

Огонь распространился на столько стремительно, что помочь ему уже не представлялось возможным.

Очевидно, что возгорание автомобиля произошло из-за его неисправности.

Машина выгорела полностью. Фото: кадр видео https: vk.com/chp_dtp_perm

ИСТОЧНИК KP.RU