«Кабина всмятку». В Перми автобус протаранил трамвай, пострадали пассажиры

28 Июль 2020 2020-07-28T12:37:13+03:00

Водитель автобуса не пропустил трамвай и врезался в него. Фото: кадр видео @chp_59

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В Перми вчера, 27 июля, произошло серьезное ДТП, которое затруднило движение трамваев по улице Героев Хасана. В 21.20 в районе дома №83 столкнулись пригородный автобус маршрута №431 и трамвай маршрута №6.

В результате ДТП пострадали 60-летний водитель автобуса, 52-летняя пассажирка автобуса, 21-летний и 61-летний пассажиры трамвая, все они получили ушибы, их осмотрели медики и рекомендовали амбулаторное лечение по месту жительства.

Автобус и трамвай получили серьезные повреждения.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

В ДТП пострадали 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU