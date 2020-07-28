Группа компаний ПЗСП сообщила о плановом повышении цен на квартиры

28 Июль 2020 2020-07-28T11:51:48+03:00

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Увеличение стоимости - плановое событие, связанное, прежде всего, с ростом стадии строительной готовности объектов и текущим спросом на квартиры в них. Главными преимуществами объектов группы компаний ПЗСП является высокое качество строительства, полная отделка квартир, комфортные планировки и гарантированная надежность застройщика.

Так, сегодня ПЗСП предлагает большой выбор квартир в разных районах Перми. В центре города завершено возведение коробки дома по ул. Кисловодской, 12, сдача новостройки состоится уже в конце 2020 года. Также в этом году будут сданы в эксплуатацию объекты в микрорайоне Вышка-2: дом по ул. Иньвенской, 19 и вторая очередь дома по ул. Целинной, 53. В этом же микрорайоне идет строительство дома на ул. Баранчинской, 16, срок сдачи объекта 4 квартал 2021 года. Активную работу ПЗСП ведет в микрорайоне Водники: в 2021 и 2022 годах здесь будут сданы дома по ул. Ушакова, 15 и Ушакова, 65.

«Рост цен на квартиры во многом является признаком высокой динамики строительства, а также надежности компании и свидетельствует о том, что проект востребован на рынке и квартиры в нем активно покупаются, - отмечают специалисты рынка недвижимости. - Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры от надежного застройщика – сейчас самое время».

Не откладывайте покупку квартиры – купите ее сейчас, пока цены не выросли, а квартиры есть в наличии. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн вы сможете на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 – АО «ПЗСП», ул. Адмирала Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», ул. Целинная, 53 – ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

ИСТОЧНИК KP.RU