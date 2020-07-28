2020-07-28T10:47:25+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом

Всего в регионе с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 5651 человека
Анна Маркова
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Всего в регионе с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 5651 человек.Всего в регионе с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 5651 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 5651 человек.

46 человек проходят лечение в больницах, 27 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Ежесуточный прирост больных - 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,04 (на 27 июля - 0,98).

Из 73 новых инфицированных - 34 мужчины, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослых: младше 45 лет - 8 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки также от коронавируса умер 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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