В Пермском крае за сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 73 заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 5651 человек.
46 человек проходят лечение в больницах, 27 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Ежесуточный прирост больных - 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.
Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,04 (на 27 июля - 0,98).
Из 73 новых инфицированных - 34 мужчины, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослых: младше 45 лет - 8 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. За прошедшие сутки также от коронавируса умер 1 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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