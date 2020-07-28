2020-07-28T10:01:32+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Более 800 семей обрели свое жилье благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка

Чаще всего семейную ипотеку в Райффайзенбанке берут для покупки жилья в новостройке
Виктор Правдин
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Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Фото: РайффайзенбанкСемьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Фото: Райффайзенбанк
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За год программы льготной ипотеки в Райффайзенбанке 836 семей приобрели собственное жилье по выгодной ставке 4,99% годовых. Наибольше популярностью это предложение пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Общая сумма выдач за это время составила более 3,2 млрд руб. Средняя сумма займа в Москве равна приблизительно 5 млн руб., в Петербурге – 3,7 млн руб, а в большинстве регионов – 2 млн руб.

Чаще всего семейную ипотеку в Райффайзенбанке берут для покупки жилья в новостройке. Это, например, 80% сделок по данной программе в Москве, 79% в Петербурге и 78% в Краснодаре. Исключения составляют лишь два города: Красноярск и Новосибирск. Там по льготной ипотечной ставке приобретают недвижимость на вторичном рынке – это составляет 66% и 52% от общего числа выдач, соответственно.

- Льготная семейная ипотека позволяет приобретать квартиру как у застройщика, так и у другого юрлица – инвестора или подрядчика по договору купли-продажи. Это значительно расширяет круг объектов, которые рассматривают наши клиенты. К тому же, семейная ипотека позволяет рефинансировать действующие жилищные кредиты. Сегодня мы предлагаем ставку 4,99% по этой программе – это самые выгодные условия в истории продукта. В этом году мы расширили условия льготной программы, и теперь она доступна семьям, в которых есть один ребенок с особенностями развития. Для получения льготы необходима всего лишь одна справка, которая подтверждает состояние здоровья ребенка. Подать заявку и получить одобрение ипотеки можно быстро и просто в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка, - отмечает Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые уже рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее об условиях программы семейной ипотеки можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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