В Пермской художественной галерее открывается новая выставка

28 Июль 2020 2020-07-28T09:01:06+03:00

Выставка будет работать до декабря 2020 года. Фото: Минкульт Пермского края.

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В Пермской художественной галерее 1 августа откроется новая выставка «Строгановы. Эпоха в иконных образах». В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного искусства и иконы XVI-XVII веков, отмеченные вкладными надписями Строгановых. Некоторые произведения будут показаны впервые.

«Строгановские» иконы - как правило, небольшого размера, виртуозного, почти ювелирного по тонкости письма - относятся к концу XVI-первои трети XVII веков, и выполнены столичными «государевыми иконописцами» для церквей в Сольвычегодске и Орле-городке. В надписях на оборотах икон упоминаются представители рода Строгановых. Вкладными надписями помечены и другие по манере исполнения иконы - крупные по размеру и монументальные по образам.

Кроме икон будут показаны украшенные гравировкои и золочением серебряные предметы для совершения литургии, изготовленные в столичных мастерских, а также ремесленниками строгановских имении .

Большои редкостью является Евангелие 1603 года из пермскои коллекции. Верхняя крышка евангелия выполнена из серебра, украшена рельефными изображениями евангелистов.

На выставке также можно увидеть и образцы знаменитого строгановского лицевого шитья.

Выставка будет работать с 1 августа до 31 декабря. Аудитория 0+

ИСТОЧНИК KP.RU