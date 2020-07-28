В Перми откроется городская ярмарка

28 Июль 2020 2020-07-28T07:33:33+03:00

Ярмарка в Свердловском районе будет работать три дня. Фото: Ангелина ЧЕРНОВА

Там можно будет купить продукты, сувениры и поделки из дерева

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В Перми 29 июля откроется городская ярмарка по адресу: улица Народовольческая, 3. Она будет работать с 29 июля по 1 августа, время работы - с 12.00 до 20.00.

Там можно будет купить мясные и колбасные изделия от местных производителей, уникальные работы мастеров Пермского края, сувениры, поделки из дерева, вязаные игрушки, кондитерские изделия.

Принять участие в такой ярмарке могут все желающие, представить свою продукцию и получить место на ярмарке бесплатно. Нужно только оформить заявку на сайте городского бизнес-инкубатора.

- На сельскохозяйственных ярмарках должны соблюдаться требования Роспотребнадзора и главного санитарного врача России, - сообщает городская администрация. - Организатор должен разместить торговые места на расстоянии не менее двух метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга, создать условия для обработки рук антисептиками, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU