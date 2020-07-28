2020-07-28T06:34:42+03:00
Общество

Погода в Пермском крае на сегодня, 28 июля: кратковременные дожди и тепло

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Анна Маркова
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28-29 июля в Прикамье будет тепло.28-29 июля в Прикамье будет тепло.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в ближайшие дни 28-29 июля будет тепло, пройдут кратковременные дожди. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в большинстве районов выпадут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и умеренным ветром.

Преобладающая температура воздуха ночью ожидается 9-14°, днем 28 июля 21-26°, 29 июля в связи с натеканием облачности воздух прогреется только до 19-24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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