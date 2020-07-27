2020-07-27T17:51:25+03:00
Общество

За мошенничество будут судить замдиректора пермского предприятия по производству вакцин

Топ-менеджеру «Биомеда» грозит до 6 лет
Андрей МАТЛИН
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В Свердловском районном суде скоро начнут рассматривать дело о мошенничестве в крупном размере. В нем обвиняют заместителя директора пермского научно-производственного объединения «Биомед».

Уголовное дело утвердили и направили в суд в прокуратуре. Оно не касается тех иммунологических препаратов и лекарственных средств, которые производят или разрабатывают на этом предприятии. Речь идет о банальных приписках с помощью оформленного «подснежника» - фиктивного работника.

- Следователи установили, что обвиняемый в течение нескольких лет - в период с июня 2013 по апрель 2017 года – будучи заместителем директора НПО «Биомед» незаконно получил более 520 тысяч рублей, - прокомментировали в краевой прокуратуре. - В частности, он завышал в табелях учета рабочего времени одного из сотрудников количество отработанных им часов, получая за это дополнительно заработную плату. Оплаченные трудовые функции ни этот работник, ни подсудимый не осуществляли.

Максимальное наказание, которое может получить 44-летний топ-менеджер «Биомеда» - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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