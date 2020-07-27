Ночью в Перми ограничат движение в центре города
Рабочие подрядной организации будут укладывать асфальт
Автомобилистам советуют планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следованияФото: Василий Вахрин
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Во вторник, 28 июля, и в среду, 29 июля, на Комсомольском проспекте рабочие подрядной организации будут укладывать асфальт. В связи с этим будет ограничено движение для всех видов транспорта.
Во вторник, 28 июля, с с 00.00 до 06.00 перекроют движение по четной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской.
В среду, 29 июля, с 00:00 до 06:00 ограничат движение от улицы Советской до улицы Петропавловской.
В городской администрации советуют автомобилистам планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU