Райффайзенбанк добавил в налоговый калькулятор функцию автоматического учета авансовых платежей и страховых взносов

27 Июль 2020 2020-07-27T15:07:51+03:00

Теперь клиенты могут не вводить эти данные вручную

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Райффайзенбанк обновил налоговый калькулятор в онлайн-бухгалтерии — теперь ранее уплаченные авансовые платежи и страховые взносы клиентов учитываются автоматически при расчете суммы налога. Сервис доступен ИП на УСН Доходы без сотрудников.

Теперь клиенты могут не вводить эти данные вручную. Функция доступна в налоговом калькуляторе в мобильно приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Достаточно открыть раздел «Расчет платежа», и суммы уплаченных страховых взносов и авансовых платежей будут доступны автоматически.

- Наши клиенты предпочитают уплачивать налоги, а также формировать и передавать в налоговую декларации онлайн. Мы предлагаем клиентам лучшие небанковские сервисы, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы и освободить время для решения стратегических задач. Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка бесплатна на весь срок использования, а с июля она доступна для клиентов любых банко, — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

Узнать больше об онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка для внешних клиентов можно на странице продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU