Во всех новых детских садах в Перми будут ясельные группы

27 Июль 2020 2020-07-27T15:30:41+03:00

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В Перми строятся четыре новых детских садика. Их возводят в рамках нацпроекта «Демография», который предполагает софинансирование из федерального и краевого бюджетов.

Ход строительства детских садов на улицах Желябова,16б, Плеханова, 63а и Евгения Пермяка, 8а проинспектировал глава Перми Дмитрий Самойлов.

- Во всех новых дошкольных учреждениях предусмотрены ясельные группы, - сообщили в городской администрации. - За последние годы в Перми было создано более 10 тысяч мест для дошколят. Сейчас в Перми строятся три новых детских сада. В результате, город получит 1000 новых мест для дошкольников, из них 172 – для детей ясельных групп.

–Подрядчики, работающие на улицах Желябова и Евгения Пермяка, идут в графике, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. – На строительстве детского сада на Плеханова сменился подрядчик, ему поставлена задача увеличить количество рабочих и максимально сократить отставание от графика, – сообщил Дмитрий Самойлов.

В новый детский сад на улице Евгения Пермяка, 83а смогут пойти 350 детей, это будет один из самых больших детских садов в городе. Проект предполагает размещение в нем 16 групп, в том числе 4 – ясельных. В детском саду будут предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.

Детский сад «Талантик» на улице Плеханова, 63 смогут посещать около 200 детей. В его холлах и залах разместятся мастерские, студии, клубы по интересам.

Строительство детского сада на улице Желябова, 16б на 200 мест предполагает создание современной развивающей предметно-пространственной среды. Планируется, что пространство детского сада будет напоминать академию, в которой дошкольник получает образование через игру.

НАША СПРАВКА

В 2019 году в Перми появилось порядка 700 новых мест для дошколят: после капремонта открылся корпус детского сада №261 в Кировском районе, принял воспитанников новый корпус детского сада «Гармония» на улице Чернышевского, 17в, летом свои двери открыл третий корпус детского сада «Эрудит» в Мотовилихе на улице Агатовой, 26. Его в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона – компания «Девелопмент-Юг». Во все этих учреждениях созданы места для детей ясельного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU