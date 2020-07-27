2020-07-27T13:22:01+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

На «Азоте» увеличили мощность подстанции

Теперь электрический запас подстанции на 35% больше прежнего
Виктор Правдин
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Подстанции в филиале «Азот» модернизируют ежегодно. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:Подстанции в филиале «Азот» модернизируют ежегодно. Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
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В филиале «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ» модернизирована подстанция №31, которая обслуживает основной цех завода – производство аммиака. Реализация проекта входит в комплекс мер по повышению энергоэффективности предприятия. На эти цели в 2020 году филиал «Азот» направит 78,6 млн рублей.

Четыре сухих трансформатора итальянского производства мощностью 1600 кВА каждый пришли на смену масляным, которые работали с момента пуска цеха и отслужили свой ресурс - около 40 лет. Новые трансформаторы охлаждаются воздушными вентиляторами. Именно благодаря такому техническому решению перегревы в работе оборудования практически исключены.

Теперь электрический запас подстанции на 35% больше прежнего. Что увеличило надежность бесперебойной работы, а также учитывая класс опасности предприятия, снизило риски необеспечения электрической энергией.

Монтаж и подключение нового оборудования выполнили специалисты цеха электроснабжения филиала «Азот» во время остановочного ремонта агрегата №1.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Для нас важно, чтобы у трансформатора всегда был энергетический запас. Номинальная мощность подстанции должна в несколько раз превышать нагрузку на неё. Это дает нам не только надежную и качественную работу оборудования, но и возможность проводить расширение производства с подключением новых потребителей.

Подстанции в филиале «Азот» модернизируют ежегодно. Сухие трансформаторы уже давно устанавливают взамен масляных. Например, в прошлом году обновили подстанцию №47. Там были установлены аналогичные трансформаторы, смонтированы новые шинопроводы и системы коммутаций с выдвижными элементами блоков управления для более чем 70 позиций потребителей. Питающие кабели были перенесены из кабельных каналов на вновь смонтированные металлоконструкции, установленные над распределительными щитами.

В следующем году планируется реализация целого ряда проектов, среди которых техническое перевооружение подстанции №73 и №74, которые обслуживают агрегат №2 производства аммиака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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