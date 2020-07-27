2020-07-27T13:07:09+03:00
Общество

Многодетные семьи могут посетить Пермский зоопарк бесплатно

Для этого нужно предъявить удостоверение
Анна Маркова
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Многодетные могут прийти в зоопарк бесплатно в любой день. Фото: Пермский зоопарк.Многодетные могут прийти в зоопарк бесплатно в любой день. Фото: Пермский зоопарк.
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Отличную новость сегодня сообщили в Пермском зоопарке. С 27 июля многодетные семьи могут посетить его бесплатно. Ранее такая возможность у многодетных была один день в месяц. Сейчас сделать это можно в любой день. Для этого нужно предъявить удостоверение многодетных.

Для безопасности посетителей в зоопарке соблюдаются все предписания Роспотребнадзора.

Для прогулок вновь доступно все пространство зоопарка кроме крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Кафе работают навынос, летнее кафе - с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между столиками.

При входе для посетителей предусмотрен кожный антисептик, нанесена разметка в местах возможного скопления людей, регулярно проводиться дезинфекция ручек, перил и других контактных поверхностей. В условиях распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию и избегать массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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