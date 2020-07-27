Многодетные семьи могут посетить Пермский зоопарк бесплатно
Отличную новость сегодня сообщили в Пермском зоопарке. С 27 июля многодетные семьи могут посетить его бесплатно. Ранее такая возможность у многодетных была один день в месяц. Сейчас сделать это можно в любой день. Для этого нужно предъявить удостоверение многодетных.
Для безопасности посетителей в зоопарке соблюдаются все предписания Роспотребнадзора.
Для прогулок вновь доступно все пространство зоопарка кроме крытых павильонов, например, с экзотическими птицами и животными. Кафе работают навынос, летнее кафе - с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между столиками.
При входе для посетителей предусмотрен кожный антисептик, нанесена разметка в местах возможного скопления людей, регулярно проводиться дезинфекция ручек, перил и других контактных поверхностей. В условиях распространения коронавирусной инфекции посетителей просят соблюдать меры безопасности: носить маски, держать рекомендованную дистанцию и избегать массового скопления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU