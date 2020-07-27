В Перми ищут женщину, которой нужна медицинская помощь
В Перми сегодня ночью, 26 июля, ушла из дома по адресу: Менжинского, 53а, и пропала, 63-летняя Вера Панова. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят помочь в распространении информации.
Приметы: рост 158-160 см., среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые.
Была одета: сиреневые штаны, розовая кофта с капюшоном из ангорки, тапочки.
Особые приметы: шрам на левом плече.
Нуждается в медицинской помощи.
Если вам известна информация о ее местонахождении, просьба сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU