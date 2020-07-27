В Перми ищут женщину, которой нужна медицинская помощь

27 Июль 2020 2020-07-27T12:25:54+03:00

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В Перми сегодня ночью, 26 июля, ушла из дома по адресу: Менжинского, 53а, и пропала, 63-летняя Вера Панова. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят помочь в распространении информации.

Приметы: рост 158-160 см., среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые.

Была одета: сиреневые штаны, розовая кофта с капюшоном из ангорки, тапочки.

Особые приметы: шрам на левом плече.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вам известна информация о ее местонахождении, просьба сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU