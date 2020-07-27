В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели еще 76 человек

27 Июль 2020 2020-07-27T10:56:58+03:00

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В Пермском крае за минувший день коронавирусную инфекцию вывили еще у 76 пермяков.

34 человека проходят лечение в больницах, 42 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных 1,4%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 26 июля – 0,9).

Из 76 новых заболевших - 27 мужчин, 42 женщины, 7 детей (2 мальчика и 5 девочек). Среди взрослых: младше 45 лет – 17 человек, 40 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU