Пермский каталитический крекинг

27 Июль 2020 2020-07-27T10:41:12+03:00

На пермском нефтеперерабатывающем заводе этот процесс освоен шесть десятков лет назад

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Один из целевых показателей нефтеперерабатывающей отрасли во всем мире – глубина переработки нефти. Помогает ее увеличить, в том числе - каталитический крекинг. Его цель - получение необходимых соединений, используемых в качестве ценных компонентов бензина, повышая его октановое число.

На пермском нефтеперерабатывающем заводе этот процесс освоен шесть десятков лет назад. Именно столько лет установка каткрекинга дает товарную продукцию. Здесь можно воочию убедиться в грандиозности нефтепереработки как процесса. Установка довольно компактная, но высоченная — под 80 метров. Есть даже лифт, который используют при обслуживании реакторного блока. Главная особенность установки — движущийся катализатор. Большой его объем и немалая скорость — факторы, определяющие во многом «здоровье» установки.

Серьезнейшую модернизацию производственный объект претерпел в конце 90-х. Мощность по сырью выросла в три раза, полностью были реконструированы некоторые блоки, появилось новое оборудование. Данные изменения значительно улучшили экологические показатели продукции, на которые почти не обращали внимание в середине прошлого столетия, и которые вышли на первый план на рубеже веков.

Инженерно-техническая мысль продолжает делать объектом своих изысканий установку каталитического крекинга: процессы усовершенствования идут постоянно. И в современных условиях выбор – за экологичными и энергоэффективными решениями.

Коллектив, который трудится на каталитическом крекинге, работает слаженно и дружно, профессионально управляя одним из самых сложных процессов современной нефтепереработки. А «расщепление» молекул, чем по сути и является каталитический крекинг - это огромный каждодневный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU