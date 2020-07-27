27 Июль 2020 2020-07-27T10:30:28+03:00

В Перми в День ВДВ не будут продавать алкоголь Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

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В Перми 2 августа не будут продавать алкоголь. В тот день в России отмечается День воздушно-десантных войск. Администрация грозит нарушителям штрафами.

- Нарушителям розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщает администрации города Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU