В Пермском крае разбился насмерть скутерист

27 Июль 2020 2020-07-27T09:51:26+03:00

Водитель скутера погиб на месте от полученных травм. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

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В Пермском крае 25 июля в 12.18 в Лысьве по улице Мира ехал скутер, за рулем 67-летний водитель. Напротив дома № 93/А он разогнался, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Лада Гранта».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера получил смертельную травму, скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД по Пермскому краю. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU