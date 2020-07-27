В Перми мусорный контейнер повредил автомобиль на 150 тысяч рублей
Компании, которой он принадлежит, придется возместить ущерб владельцу
Контейнер, который сорвало ветром с места, серьезно повредил автомобиль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Перми на улице Барамзиной, мусорный контейнер повредил автомобиль. Его сорвал с места сильный ветер. Бак поцарапал, помял и разбил стекло у машины. Его владелец подал в суд на компанию, которой принадлежит контейнер.
Проведенная экспертиза показала, что причиненный ущерб составил боле 150 тысяч рублей. Суд встал на сторону потерпевшего и полностью удовлетворил иск.
Суд Пермского края сообщает, что теперь владельцу контейнера придется выплатить назначенную судом сумму, за поврежденный автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU