Как пермякам получить помощь для школьников и какие меры поддержки положены малоимущим
В Минсоцразвития проведут «горячую линию» по этим вопросам
Специалисты расскажут, какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих семей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае идет подготовка к началу нового учебного года. Социальные службы уже начали прием заявлений на оказание адресной материальной помощи.
27 июля с 14.00 до 15.00 специалисты Министерства социального развития Пермского края расскажут о том, как семье оформить статус малоимущих, какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих семей, какую адресную помощь сегодня можно получить для подготовки ребенка к школе и куда нужно обратиться.
Получить ответы на вопросы можно по телефону 8 (952) 66-22-664.
ИСТОЧНИК KP.RU