2020-07-27T06:48:39+03:00
Общество

Как пермякам получить помощь для школьников и какие меры поддержки положены малоимущим

В Минсоцразвития проведут «горячую линию» по этим вопросам
Анна Маркова
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Специалисты расскажут, какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих семей.Специалисты расскажут, какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих семей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае идет подготовка к началу нового учебного года. Социальные службы уже начали прием заявлений на оказание адресной материальной помощи.

27 июля с 14.00 до 15.00 специалисты Министерства социального развития Пермского края расскажут о том, как семье оформить статус малоимущих, какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих семей, какую адресную помощь сегодня можно получить для подготовки ребенка к школе и куда нужно обратиться.

Получить ответы на вопросы можно по телефону 8 (952) 66-22-664.

ИСТОЧНИК KP.RU

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