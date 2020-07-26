2020-07-26T18:51:40+03:00
Происшествия

В Пермском крае 21-летний парень набросился с топором на девушку с ребенком

Молодая мать вместе с сыном убежали из дома и спрятались у соседей
Виктор Правдин
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Когда парень протрезвел, он извинился перед своей возлюбленной, сказав, что не мог контролировал себя из-за того, что был пьян.Когда парень протрезвел, он извинился перед своей возлюбленной, сказав, что не мог контролировал себя из-за того, что был пьян.Фото: Василий Вахрин
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Инцидент произошел в январе 2020 года в одном из домов в селе Кочева Пермского края. Пьяный 21-летний молодой человек вернувшись ночью домой закатил скандал своей 19-летней сожительнице. Парень начал обвинять свою возлюбленную в изменах и избивать.

- В ходе ссоры осужденный взял в руки топор и занес его над головой потерпевшей, угрожая зарубить. Сожительница испугалась за себя и жизнь малолетнего ребенка, который находился у нее на руках. Женщина убежала из дома и спряталась вместе с сыном у соседей, откуда вызвала полицию. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда парень протрезвел, он извинился перед своей возлюбленной, сказав, что не мог контролировал себя из-за того, что был пьян. Но девушка его не простила

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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