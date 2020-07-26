В Пермском крае 21-летний парень набросился с топором на девушку с ребенком
Инцидент произошел в январе 2020 года в одном из домов в селе Кочева Пермского края. Пьяный 21-летний молодой человек вернувшись ночью домой закатил скандал своей 19-летней сожительнице. Парень начал обвинять свою возлюбленную в изменах и избивать.
- В ходе ссоры осужденный взял в руки топор и занес его над головой потерпевшей, угрожая зарубить. Сожительница испугалась за себя и жизнь малолетнего ребенка, который находился у нее на руках. Женщина убежала из дома и спряталась вместе с сыном у соседей, откуда вызвала полицию. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Когда парень протрезвел, он извинился перед своей возлюбленной, сказав, что не мог контролировал себя из-за того, что был пьян. Но девушка его не простила
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU