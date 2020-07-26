Энергетики «ПСК» проверят теплосети в микрорайоне Плехановский

26 Июль 2020 2020-07-26T13:34:57+03:00

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Фото: tplusperm

Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») с 27 июля приступают к плановой профилактике теплосетей в части жилфонда Индустриального, Свердловского и Дзержинского районов Перми. С этой даты теплоэнергетики начинают проверку теплопроводов, по которым теплоноситель поступает в многоквартирные дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний, подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

Гидравлические испытания: 27.07-10.08

ул. Карпинского, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118, 120;

ул. Сусанина, 4, 5, 6, 9;

ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а;

ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15;

ул. Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1;

ул. Камышловская, 21.

Гидравлические испытания: 28.07-11.08

ул. Рабочая, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

ул. Вавилова, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Кронштадтская, 4, 6, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 51, 53;

шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. Блюхера, 7а;

ул. Климента Плеханова, 46, 51в, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 62, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73;

ул. Грузинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Малкова, 20, 22, 24, 24а, 26.

Гидравлические испытания: 29.07-11.07

ул. Героев Хасана, 49, 49а, 47а, 47б, 47в, 53, 51а, 55, 73;

ул. Усольская, 2а, 3, 5а, 9, 11, 13, 13а, 15;

ул. Полазненская, 9, 11, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 97, 99;

ул. Ижевская, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ,23, 25, 27, 29, 30, 32;

ул. Коломенская, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59;

Комсомольский проспект, 3, 7, 11;

ул. Валериана Куйбышева, 7, 9, 11, 11а;

ул. Советская, 62, 63, 64, 65, 65а, 67, 68, 69, 75, 77;

ул. Монастырская, 59а, 61;

ул. Осинская, 12, 13, 14, 16;

ул. Петропавловская, 55, 55а, 57, 59, 65;

ул. Ленина, 62, 64;

Тополевый переулок, 5, 10.

Гидравлические испытания: 30.07-12.08

ул. Подводников, 9, 9а, 11;

ул. Карпинского, 79, 81, 83, 85а, 87, 87а, 100а, 108, 110, 112, 112/1;

ул. Самолетная, 60, 62, 62а;

ул. Советской Армии, 46, 72, 93;

проспект Декабристов, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43;

ул. Веры Засулич, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а.

ИСТОЧНИК KP.RU