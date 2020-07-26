2020-07-26T16:04:50+03:00
Спорт

Глава Пермского края: «Амкар — гордость Прикамья. Надо возрождать»

По словам Дмитрия Махонина, футбольный клуб получится воссоздать за два года
Виктор Правдин
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В Пермском крае будет создана Академия футбола. Фото: пресс-служба правительства Пермского краяВ Пермском крае будет создана Академия футбола. Фото: пресс-служба правительства Пермского края
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Пермский край подписал соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом и Минспорта России. Аналогичное соглашение подписали еще пять регионов страны: Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областями.

Дмитрий Махонин заявил, что благодаря соглашению с РФС в регионе будет создана Академия футбола. Планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.

- Помимо этого каждому мальчику и юноше нужен кумир. В Перми кумирами были футболисты клуба «Амкар». Относительно недавно бренд «Амкара» был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально. При этом ФК «Звезда» продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку, - заявил Махонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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