2020-07-26T10:58:50+03:00
Общество

В Пермском крае за сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

Среди новых инфицированных четверо детей
Виктор Правдин
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Всего в регионе 5502 заболевших с начала эпидемииВсего в регионе 5502 заболевших с начала эпидемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения коронавирусом: 37 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 73 новых инфицированных – 23 мужчины, 46 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии и по состоянию на 26 июля общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5502.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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