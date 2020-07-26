В Пермском крае за сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

26 Июль 2020 2020-07-26T10:58:50+03:00

Всего в регионе 5502 заболевших с начала эпидемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе выявили 73 новых случая заражения коронавирусом: 37 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 73 новых инфицированных – 23 мужчины, 46 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии и по состоянию на 26 июля общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5502.

Эпидемиолог объяснила, почему в Перми не открывают детские сады 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU