2020-07-26T09:58:36+03:00
Происшествия

В Пермском крае насмерть сбили 28-летнего мужчину

Авария произошла на 7 километре трассы Кунгур - Соликамск
Виктор Правдин
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Фото: паблик ЧП Березники/VKОт полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Фото: паблик ЧП Березники/VK
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Авария со смертельным исходом произошла около полуночи в субботу, 25 июля, на трассе Кунгур - Соликамск. В 23:30 на 7 километре трассы 29-летний водитель Фольксваген Туарег сбил 28-летнего мужчину, который переходил дорогу в не месте, не оборудованным пешеходным переходом.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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