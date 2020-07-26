В Пермском крае насмерть сбили 28-летнего мужчину

26 Июль 2020 2020-07-26T09:58:36+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла около полуночи в субботу, 25 июля, на трассе Кунгур - Соликамск. В 23:30 на 7 километре трассы 29-летний водитель Фольксваген Туарег сбил 28-летнего мужчину, который переходил дорогу в не месте, не оборудованным пешеходным переходом.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU